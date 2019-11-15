В Польше не будут продлевать газовый контракт с "Газпромом"

В сообщении польской компании отметили, что последние четыре года искали способы диверсификации поставок природного газа.

Польский энергетический концерн PGNiG передал " Газпрому" и "Газпром экспорту" уведомление о том, что не планирует продлевать контракт на закупку газа после 2022 года. Об этом сообщает "Интерфакс".

В распространённом сообщении компании отметили, что последние четыре года искали альтернативные способы получения природного газа.

— В соответствии со стремлением Польши к обеспечению безопасности поставок энергоресурсов и реализации стратегии PGNiG в последние четыре года компания предприняла фундаментальные шаги по диверсификации направлений получения природного газа в Польшу, — приводятся слова главы компании Петра Возняка.

Отмечается, что PGNiG удалось заключить несколько долгосрочных контрактов на поставку газа. Также она купила месторождения на норвежском континентальном шельфе.

Представители "Газпром экспорта" подтвердили, что получили сообщение, и подчеркнули, что будут продолжать поставки до окончания действия договора.