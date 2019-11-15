Сына адвоката, в 13 лет сбившего пешеходов, поймали на квадроцикле без прав

Известный в Кирове "бесправник" Илья Фарафонов также продолжает ездить за рулём автомобилей без водительского удостоверения.

Кировского мажора, который в 13 лет сбил на авто трёх человек, снова поймали без водительского удостоверения — на этот раз за рулём квадроцикла. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Илья Фарафонов на квадроцикле без номеров заехал сначала на заправку, а потом на мойку. Уточняется, что общий штраф за езду без прав составил 20 тысяч рублей.

Молодой человек также продолжает ездить без водительского удостоверения и за рулём автомобилей. Весной он катался на "рендж ровере", сейчас, по информации источника, Фарафонов передвигается на "субару". Причину отсутствия водительского удостоверения он поясняет тем, что в военкомате не дают соответствующую справку.

Напомним, сын известного в Кирове адвоката Илья Фарафонов "прославился" после резонансного ДТП в 2009 году, когда он, будучи 13-летним подростком, в состоянии опьянения сбил насмерть пешехода, ещё двое пострадали. Фарафонову удалось избежать тюрьмы, и уже через десять месяцев он попался с наркотиками. После этого он всего лишь поменял свою фамилию с Фарафонова на Прохорова и продолжает гонять без прав.