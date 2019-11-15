СКР проверяет обстоятельства попытки суицида Крестины Хачатурян в 2016 году

СКР выделил из дела сестёр Хачатурян новые материалы — проверка проводится по факту возможного доведения одной из дочерей отцом до попытки суицида.

— Это доведение Крестины до попытки суицида и причинение тяжкого вреда здоровью всем сёстрам. Защита подала ходатайство об этом, следствие посчитало его обоснованным и удовлетворило, — рассказал Лайфу адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер.

По его словам, речь идёт об инциденте, произошедшем в Сочи в 2016 году. Адвокат сообщает, что тогда девушка совершила попытку суицида и из гостиницы её забирали на скорой.

— Это подтверждается медицинскими документами из Сочи в 2016 году, а также врачами скорой помощи, которые доставляли Крестину в больницу из гостиницы, — добавил адвокат.

Напомним, Крестина, Ангелина и Мария убили своего отца Михаила 27 июля 2018 года. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Впоследствии они заявили, что больше не могли терпеть издевательств родителя. Ранее Лайф публиковал заключение экспертов о психологическом состоянии сестёр Хачатурян сразу после убийства, аудиозапись звонка девушек в полицию после расправы, а также видео их первого допроса и следственного эксперимента.

Недавно сёстрам Хачатурян продлили меру пресечения на два месяца. Им в том числе нельзя видеться друг с другом, выходить на улицу в ночное время и пользоваться Интернетом.