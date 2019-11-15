Путин провёл оперативное совещание с Совбезом РФ по итогам саммита БРИКС

Президент РФ Владимир Путин вернулся в Москву и уже провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза по итогам саммита БРИКС. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

— Были обсуждены актуальные вопросы социально-экономического развития. Путин обстоятельно проинформировал об итогах саммита БРИКС, а также о двусторонних контактах, — сказал представитель Кремля.

Накануне президент России Владимир Путин дал пресс-конференцию по итогам двухдневного саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР), который завершился в Бразилиа.