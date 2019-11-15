В Госдуме предложили поднять цены на шипованную резину

В России могут подняться цены на шипованную резину для автомобилей. С таким предложением выступил член Комитета Государственной думы по транспорту и строительству Александр Васильев, передаёт агентство городских новостей "Москва".

Депутат предложил такую меру вместо ограничения скорости до 80 км/ч на всех дорогах в зимний период.

— Самое страшное, что предлагает госкомпания "Автодор", — это ограничить скорость на всех дорогах общего пользования по России до 80 км/ч зимой. С этим точно не согласятся жители южных районов, у которых нет зимы, и они очень редко видят снег, — сказал Васильев.

Таким образом, добавил парламентарий, это "палка о двух концах": людей будут штрафовать не только за шипы, но и за то, что они превышают скорость.

Также Васильев сказал, что дороги нужно делать качественно и добротно, а не из "пластилина", и тогда шипы им будут угрожать меньше всего.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Автодор" предложил штрафовать за зимнюю резину летом, а также ограничить скорость движения зимой до 80 км/ч. По мнению экспертов госкомпании, это поможет уберечь дорожное полотно.