В Госдуме предложили поднять цены на шипованную резину

В России могут подняться цены на шипованную резину для автомобилей. С таким предложением выступил член Комитета Государственной думы по транспорту и строительству Александр Васильев, передаёт агентство городских новостей "Москва".
Депутат предложил такую меру вместо ограничения скорости до 80 км/ч на всех дорогах в зимний период.
— Самое страшное, что предлагает госкомпания "Автодор", — это ограничить скорость на всех дорогах общего пользования по России до 80 км/ч зимой. С этим точно не согласятся жители южных районов, у которых нет зимы, и они очень редко видят снег, — сказал Васильев.
Таким образом, добавил парламентарий, это "палка о двух концах": людей будут штрафовать не только за шипы, но и за то, что они превышают скорость.
Также Васильев сказал, что дороги нужно делать качественно и добротно, а не из "пластилина", и тогда шипы им будут угрожать меньше всего.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Автодор" предложил штрафовать за зимнюю резину летом, а также ограничить скорость движения зимой до 80 км/ч. По мнению экспертов госкомпании, это поможет уберечь дорожное полотно.
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