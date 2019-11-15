В подмосковном музее "Новый Иерусалим" открылась выставка Марка Шагала

На открытие экспозиции русского и французского художника приехали его внучки — Мерет и Белла Мейер.

В подмосковном музее "Новый Иерусалим" открылась выставка русского и французского художника XX века Марка Шагала, на которой представлено 239 работ.

В экспозиции можно увидеть произведения из коллекций Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду, музея Марка Шагала в Витебске, Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и других, также представлены частные коллекции.

— Мне показалось очень интересным сделать выставку Шагала именно здесь, потому что мы понимаем, что Иерусалим у каждого человека свой. Шагал тоже очень настойчиво искал свой Иерусалим, — рассказала ТАСС куратор проекта Екатерина Селезнёва.

Особыми гостями на открытии выставки стали внучки Шагала — Мерет и Белла Мейер.

— То, что он выражает в каждой своей художественной работе, скульптуре, — это любовь, жизнь и уважение. И даже какая-то внутренняя истинная сущность. Шагал — это не просто мечтатель, он осознанный мечтатель, — поделились они мыслями о творчестве великого художника.