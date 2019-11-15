Танец Хоакина Феникса в "Джокере" засняли с другого ракурса — видео

A lucky fan saw the ‘Joker’ stair scene happen in real time 🃏 pic.twitter.com/19TtUEEKGk — Culture Crave 🎥 (@CultureCrave) 14 ноября 2019 г.

Житель Бронкса заснял с другого ракурса одну из самых ярких сцен фильма "Джокер", где Хоакин Феникс, сыгравший главную роль, танцует на лестнице.

За день видео, размещённое в "Твиттере", набрало более двух миллионов просмотров. На нём видно, как актёр готовится к исполнению танца, он разминается, выбрасывает сигарету и начинает движение. Этот ли дубль вошёл в фильм, понять сложно.

Ранее Хоакин Феникс рассказал, почему он не участвовал в дискуссии о насилии в "Джокере".