Танец Хоакина Феникса в "Джокере" засняли с другого ракурса — видео

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Житель Бронкса заснял с другого ракурса одну из самых ярких сцен фильма "Джокер", где Хоакин Феникс, сыгравший главную роль, танцует на лестнице.

За день видео, размещённое в "Твиттере", набрало более двух миллионов просмотров. На нём видно, как актёр готовится к исполнению танца, он разминается, выбрасывает сигарету и начинает движение. Этот ли дубль вошёл в фильм, понять сложно.

Ранее Хоакин Феникс рассказал, почему он не участвовал в дискуссии о насилии в "Джокере".

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