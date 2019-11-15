Князь Георгий Романов рассказал о самочувствии после ДТП в Петербурге

Он сообщил, что никто не пострадал, и поблагодарил сотрудников экстренных служб, быстро оказавших помощь.

Великий князь Георгий Романов рассказал о своём самочувствии после ДТП, в которое он попал 14 ноября в Санкт-Петербурге. Его слова передаёт Пятый канал.

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал, он и его коллеги, ехавшие в машине, после осмотра врача смогли посетить мероприятия Международного культурного форума.

— Страх был большой, но, слава богу, я рад, что никто не пострадал... Бегать будем не прямо сегодня, но через пару недель на сто процентов, — сказал Георгий Романов.

Великий князь поблагодарил сотрудников скорой помощи, полиции и пожарных, которые быстро оказали помощь.

Напомним, 14 ноября князь Романов перевернулся на авто в Петербурге, он не получил серьёзных травм и сам выбрался из микроавтобуса.