Более 220 пассажиров круизного лайнера отравились по пути из Таиланда в Сингапур

Более 220 пассажиров круизного лайнера австралийской компании Sun Princess, следовавшего из Таиланда в Сингапур, получили острое отравление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на морское и портовое управление Сингапура.

— Капитан проинформировал сингапурские власти о заболевших 11 ноября. После прибытия в Сингапур [13 ноября] было принято решение высадить на берег почти 2 тысячи пассажиров, — сообщили представители управления.

Уточняется, что на судне уже проведена специальная дезинфекция.

Напомним, сегодня также стало известно, что 16 жителей Оренбурга отравились пирожными и тортами из местной кондитерской. У них была диагностирована острая кишечная инфекция.