Захарова поиронизировала над новыми материалами разговора Трампа с Зеленским

Дипломат в шутку отметила, что эти данные о переговорах президентов будут "иметь важное значение".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала пересказ апрельского разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, который ранее опубликовал Белый дом.

По её словам, в ходе разговора Трамп заявил своему коллеге, что, когда он владел конкурсом красоты "Мисс Вселенная", участницы от Украины всегда достойно себя представляли.

— Предание документа гласности будет иметь важное значение в ходе обсуждения американскими законодателями вопроса об импичменте Трампу. Пока всё, — написала она в " Фейсбуке ".

Напомним, в сентябре Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора между Трампом и Зеленским. А 15 октября появились дополнительные материалы о переговорах двух лидеров.