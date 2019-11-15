Тестеры косметики в магазинах оказались смертельно опасны

Особенно много возбудителей неприятных болезней было найдено в тенях для век и помаде.

Эксперты из США установили, что тестеры из магазинов косметики могут быть смертельно опасны, в них содержится герпес, стафилококки и даже переносчики венерических заболеваний. Видео эксперимента разместила на своём YouTube-канале телекомпания WCNC Charlotte

В ходе исследования из магазинов косметики взяли образцы пробников, которыми могут воспользоваться все посетители. После этого образцы поместили в пробирки с питательной средой. Через пять дней их передали специалисту по инфекционным заболеваниям.

Доктор Араш Пурсина (Arash Poursina) из медицинского центра Пьемонта установил, что в тестерах содержатся стафилококки, являющиеся крайне опасными для человека, и кишечная палочка. Также был выявлен герпес, который, как известно, при попадании в организм остаётся в нём навсегда. Особенно много неприятных бактерий содержится в тенях и помаде.

— При всеобщем использовании косметических средств можно подхватить даже болезнь, передающуюся половым путём, — подчеркнул эксперт.

Специалист добавил, что даже использование чистых ватных дисков не убережёт от заболеваний, и призвал отказаться от использования общедоступных пробников.