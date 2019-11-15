Бывшего советника Трампа обвинили в даче ложных показаний в конгрессе

Президент США назвал подобное решение двойными стандартами и перечислил тех, кто, по его мнению, также лгал властям.

Бывший советник президента США Дональда Трампа и его близкий друг Роджер Стоун признан виновным в даче ложных показаний конгрессу, сообщает телеканал CNN.

Ему были предъявлены обвинения по семи пунктам в деле, которое пролило новый свет на ожидание президента Дональда Трампа о публикации украденных писем Демократической партии в 2016 году в компании Джулиана Ассанжа WikiLeaks. Сейчас экс-соратнику американского лидера грозит до 50 лет тюрьмы.

Глава Белого дома на своей странице в "Твиттере" назвал такое решение двойными стандартами.

So they now convict Roger Stone of lying and want to jail him for many years to come. Well, what about Crooked Hillary, Comey, Strzok, Page, McCabe, Brennan, Clapper, Shifty Schiff, Ohr & Nellie, Steele & all of the others, including even Mueller himself? Didn’t they lie?.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 ноября 2019 г.

— Итак, сейчас они обвиняют Роджера Стоуна во лжи и хотят отправить его в тюрьму на много лет. Ну а что же с жуликоватой Хиллари, Коми, Стржоком, Пейджем, Маккейбом, Бреннаном, Клэппером, ушлым Шиффом, Ором и Нелли, Стилом и другими, включая того же Мюллера? Они не лгали? Небывалые двойные стандарты в истории страны? — возмутился Трамп.

В январе ФБР задержало экс-советника предвыборного штаба Трампа Роджера Стоуна, ему было вынесено обвинение по семи пунктам.