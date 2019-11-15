Бывшего советника Трампа обвинили в даче ложных показаний в конгрессе

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Фото © Flickr / Victoria Pickering

Президент США назвал подобное решение двойными стандартами и перечислил тех, кто, по его мнению, также лгал властям.

Бывший советник президента США Дональда Трампа и его близкий друг Роджер Стоун признан виновным в даче ложных показаний конгрессу, сообщает телеканал CNN.

Ему были предъявлены обвинения по семи пунктам в деле, которое пролило новый свет на ожидание президента Дональда Трампа о публикации украденных писем Демократической партии в 2016 году в компании Джулиана Ассанжа WikiLeaks. Сейчас экс-соратнику американского лидера грозит до 50 лет тюрьмы.

Глава Белого дома на своей странице в "Твиттере" назвал такое решение двойными стандартами.

— Итак, сейчас они обвиняют Роджера Стоуна во лжи и хотят отправить его в тюрьму на много лет. Ну а что же с жуликоватой Хиллари, Коми, Стржоком, Пейджем, Маккейбом, Бреннаном, Клэппером, ушлым Шиффом, Ором и Нелли, Стилом и другими, включая того же Мюллера? Они не лгали? Небывалые двойные стандарты в истории страны? — возмутился Трамп.

В январе ФБР задержало экс-советника предвыборного штаба Трампа Роджера Стоуна, ему было вынесено обвинение по семи пунктам.

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