Доцента-расчленителя перевели в СИЗО "Кресты-1"

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Фото © ТАСС / Петр Ковалев

Бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, который убил и расчленил 24-летнюю аспирантку вуза, перевели в петербургский СИЗО "Кресты-1". Об этом Лайфу сообщил его адвокат Александр Почуев.

По его словам, сейчас Соколов будет находиться на карантине, после чего его переведут в общую камеру. Карантин продолжится не более десяти дней.

Кроме того, с кем именно будет находиться бывший доцент в камере, пока не известно.

Напомним, бывший доцент СПбГУ Олег Соколов арестован 11 ноября по подозрению в убийстве аспирантки. Впоследствии он дал показания против себя.

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