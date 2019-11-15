Доцента-расчленителя перевели в СИЗО "Кресты-1"

Бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, который убил и расчленил 24-летнюю аспирантку вуза, перевели в петербургский СИЗО "Кресты-1". Об этом Лайфу сообщил его адвокат Александр Почуев.

По его словам, сейчас Соколов будет находиться на карантине, после чего его переведут в общую камеру. Карантин продолжится не более десяти дней.

Кроме того, с кем именно будет находиться бывший доцент в камере, пока не известно.

Напомним, бывший доцент СПбГУ Олег Соколов арестован 11 ноября по подозрению в убийстве аспирантки. Впоследствии он дал показания против себя.