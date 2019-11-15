Боливия объявила о прекращении дипломатических отношений с Венесуэлой

Боливия объявила о прекращении дипломатических связей с Венесуэлой. Об этом заявила глава боливийского МИД Карен Лонгарик, назначенная на эту должность временным президентом Жанин Аньес, сообщает радиостанция Erbol.

Министр иностранных дел подтвердила прекращение дипломатических отношений с Николасом Мадуро и попросила представителей Посольства Венесуэлы покинуть страну за вмешательство во внутренние дела Боливии.

Лонгарик также заявила о достижении договорённости с властями Кубы о вывозе более 700 кубинских врачей из южноамериканской страны, где они работали в соответствии с соглашениями, заключёнными в период руководства Эво Моралеса.

Напомним, президент Боливии Эво Моралес подал в отставку 10 ноября из-за массовых протестов, связанных с его переизбранием на очередной президентский срок. После этого второй вице-спикер палаты сенаторов парламента Жанин Аньес заявила, что берёт на себя обязанности главы государства. Боливийский экс-лидер назвал её действия госпереворотом и пообещал вскоре вернуться в страну.