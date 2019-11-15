Американский суд арестовал россиянина Буркова, которому грозит до 80 лет тюрьмы

Суд в США арестовал россиянина Алексея Буркова, которому в Штатах грозит до 80 лет тюрьмы за киберпреступление, сообщает РИА "Новости".

По словам судьи Джона Андерсона, в деле имеется серьёзная доказательная база, а факт экстрадиции Буркова из Израиля, характер дела и наличие родственников за границей, но их отсутствие в США не дают предпосылок для освобождения россиянина под залог.

При этом решение не является окончательным и может быть изменено.

Напомним, 12 ноября Израиль экстрадировал россиянина Алексея Буркова в США, где он обвиняется в киберпреступлениях. По американским законам ему грозит до 80 лет тюрьмы.