Медведев посетил спектакль академии Михалкова на сцене БДТ в Санкт-Петербурге

После спектакля премьер в неформальной обстановке побеседовал с Никитой Михалковым.

В рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил постановку Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова "Метаморфозы III: Враги". Спектакль прошёл на сцене Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова, сообщает ТАСС.

Мероприятие также посетили вице-премьер правительства Ольга Голодец, министр культуры Владимир Мединский и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. После представления Дмитрий Медведев встретился с Никитой Михалковым и побеседовал с ним в неформальной обстановке, поблагодарив за приглашение на спектакль.

Отметим, постановка "Метаморфозы III: Враги" представляет собой компиляцию на основе произведений Ивана Бунина и Антона Чехова. Это третья работа академии. Первые две носили названия "Лёгкое дыхание" и "Жёны артистов", также построенные на материалах, написанных русскими классиками. Спектакль "Метаморфозы" состоит из восьми произведений классиков и сопровождается видеокадрами с репетиций.