Новым представителем Кабмина Украины в Раде станет депутат от "Слуги народа"

Должность представителя правительства Украины в Раде займёт депутат от "Слуги Народа" Елена Шуляк, она займёт место ранее отказавшейся от должности Ирины Верещук, об этом сообщается на сайте Кабмина страны.

— Кабинет министров Украины назначил представительницей правительства в Верховной Раде народного депутата Елену Шуляк,- отмечается в сообщении.

До назначения Шуляк занимала должности в бизнес-сегменте, она является заместителем председателя комитета Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Накануне Ирина Верещук заявила о своей отставке из-за того, что не нашла взаимопонимания с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком.

Ранее Лайф сообщал, что главой партии "Слуга народа" стал Александр Корниенко, сменив на посту Дмитрия Разумкова.