Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой

По предварительной информации, гражданин России госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Сотрудник пограничной службы США выстрелил в гражданина России из огнестрельного оружия при возможной попытке пересечения им границы с Мексикой. Как сообщает Погранично-таможенная служба США, сначала пограничники попытались задержать россиянина, но началась потасовка, в ходе которой американцы решили применить оружие.

Инцидент произошёл ещё 14 ноября.

— Около 19:15 сотрудник пограничной службы отреагировал на действия одного человека, подозреваемого в незаконном пересечении границы к востоку от Люквилля, штат Аризона. При попытке задержать этого человека произошла физическая стычка, агент выстрелил из огнестрельного оружия, попав в подозреваемого, — сказано в сообщении.

По данным американских властей, пострадавшего россиянина госпитализировали. На вертолёте он был доставлен в больницу города Феникс. Его жизнь вне опасности. Личность гражданина России пока не раскрывается.

— Сейчас он находится в больнице. Сотрудник пограничной службы не получил серьёзных ранений при физическом столкновении, — отмечается в документе.

Личность гражданина России пока не раскрывается. Также в погранслужбе США не уточнили, пытался ли россиянин переправиться на территорию Мексики или, наоборот, уже попал на американскую землю.