Учёные предложили признать онлайн-шопоголизм психическим заболеванием

Бесконтрольные покупки приводили не только к финансовым проблемам, но и к стрессу, депрессии, проблемам в семье.

Специалисты из Ганноверской медицинской школы в Германии предложили признать психическим заболеванием зависимость от онлайн-покупок. Об этом рассказало издание The Times.

Учёные объяснили понятие "компульсивный шопинг". Оно существует уже давно и выражается в том, что люди испытывают экстремальное и бесконтрольное желание бесконечно приобретать порой даже ненужные вещи.

Эксперты отметили, что этому подвержено 5% населения Земли. Учёные провели исследование с участием 122 любителей онлайн-покупок из Германии. Выяснилось, что бесконтрольное приобретение товаров в Сети приводило их не только к финансовым проблемам, но и к стрессу, депрессии, проблемам в семье и снижению уровня жизни.

Психотерапевты предлагают считать компульсивный шопинг заболеванием, чтобы подверженные ему люди могли обратиться к специалистам и получить помощь.

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