Задержанную за взятку чиновницу из офиса Зеленского отправили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест чиновницу из Офиса Президента Украины Светлану Кондзелю, ранее задержанную за получение взятки, сообщает УНН.

— Антикоррупционный суд применил к Кондзеле меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на два месяца, — отмечается в сообщении.

Кроме того, сотрудники НАБУ задержали бывшую замминистра культуры Викторию Лесничую, также проходящую по делу о коррупции. Суд избрал ей меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей с возможностью освобождения под залог.

Напомним, 13 ноября суд задержал украинскую чиновницу по делу о получении взятки за оказание помощи в назначении на руководящую должность в компании "Нафтогаз".