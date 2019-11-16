Хабиб Нурмагомедов заявил о желании провести бой в Африке

Предыдущий поединок спортсмена с американцем Порье мог пройти на Африканском континенте.

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что не против поучаствовать в поединке на Африканском континенте. Об этом спортсмен написал на своей странице в " Инстаграме ", прикрепив видео боксёрского поединка между Мохаммедом Али и Джорджем Форманом, который прошёл в 1974 году в Конго.

— Было бы большой честью выступить в Африке, — говорится в подписи к видеозаписи.

Как сообщал Лайф, ранее Хабиб Нурмагомедов заявлял, что рассматривает Санкт-Петербург в качестве потенциального российского города для своих будущих боёв.