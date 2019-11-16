Хабиб Нурмагомедов заявил о желании провести бой в Африке

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что не против поучаствовать в поединке на Африканском континенте. Об этом спортсмен написал на своей странице в "", прикрепив видео боксёрского поединка между Мохаммедом Али и Джорджем Форманом, который прошёл в 1974 году в Конго.
— Было бы большой честью выступить в Африке, — говорится в подписи к видеозаписи.
Как сообщал Лайф, ранее Хабиб Нурмагомедов заявлял, что рассматривает Санкт-Петербург в качестве потенциального российского города для своих будущих боёв.
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