Хабиб Нурмагомедов заявил о желании провести бой в Африке

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Хабиб Нурмагомедов. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Предыдущий поединок спортсмена с американцем Порье мог пройти на Африканском континенте.

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что не против поучаствовать в поединке на Африканском континенте. Об этом спортсмен написал на своей странице в "Инстаграме", прикрепив видео боксёрского поединка между Мохаммедом Али и Джорджем Форманом, который прошёл в 1974 году в Конго.

Было бы большой честью выступить в Африке, — говорится в подписи к видеозаписи.

Как сообщал Лайф, ранее Хабиб Нурмагомедов заявлял, что рассматривает Санкт-Петербург в качестве потенциального российского города для своих будущих боёв.

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