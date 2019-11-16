Моралес заявил, что США предлагали ему самолёт, чтобы доставить в Гуантанамо

Он подчеркнул, что американские власти хотят обманным путём отправить его в Гуантанамо.

Экс-президент Боливии Эво Моралес уверен, что США предлагали самолёт для того, чтобы обманным путём доставить его в тюрьму на американской военной базе Гуантанамо, сообщает Reuters.

— США позвонили министру иностранных дел Боливии с предложением направить нам самолёт, который отвёз бы нас туда, куда бы мы захотели. Я уверен, что это — Гуантанамо, — подчеркнул бывший лидер.

Напомним, президент Боливии Эво Моралес подал в отставку 10 ноября из-за массовых протестов, связанных с его переизбранием на очередной президентский срок. 12 ноября он прилетел в Мексику, где ему предоставили убежище.

Экс-президент Боливии заявил, что решение вице-спикера палаты сенаторов парламента Жанин Аньес взять на себя президентские обязанности является "коварным госпереворотом", и пообещал вскоре вернуться в страну.