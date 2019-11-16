Еврокомиссия ответила на заявление Путина о прекращении транзита газа на Украине

В ЕК "сохраняют спокойствие" и продолжают делать всё для заключения нового контракта.

Представитель Еврокомиссии Мина Андреева в ходе брифинга прокомментировала слова президента РФ Владимира Путина о риске прекращения транзита газа через Украину.

— Мы продолжаем делать свою работу и участвовать в проведении трёхсторонних переговоров по газу, чтобы найти решение, — отметила она.

Андреева подчеркнула, что Европейская комиссия сохраняет спокойствие и продолжает работу над подписанием нового соглашения взамен того, что истекает в этом году.

14 ноября президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита группы БРИКС заявил, что риск прекращения транзита газа существует. Глава "Нафтогаза" на это ответил, что "Газпром" не выполняет своих обязательств.

Действующий десятилетний контракт на транзит российского газа через Украину истекает в декабре этого года. Россия предложила его продлить и выразила готовность на изменение условий.