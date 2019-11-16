Американка приревновала парня к подруге и укусила его пенис

Пара распивала алкоголь, когда девушке вдруг показалось, что бойфренд хочет изменить ей.

Американка из Флориды укусила своему парню пенис после того, как приревновала его к своей подруге. Об этом рассказал канал Fox News со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошёл в Майами-Бич. 33-летняя Эсперанса Гомес пила пиво со своим парнем, после полуночи к ним присоединилась подруга. После того как она ушла, ревнивая гёрлфренд обвинила молодого человека в том, что он хочет изменить ей.

Согласно полицейскому отчёту, разгневанная девушка начала тыкать ножом в парня, а затем укусила его пенис от разочарования.

Отмечается, что у пострадавшего были красные следы и покраснение на верхней части груди, но обошлось без серьёзных травм. Однако правоохранители всё равно арестовали Эсперансу Гомес за нанесение повреждений. Её могут выпустить под залог в размере 6,5 тысячи долларов.