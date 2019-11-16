Из картинной галереи в Лондоне попытались украсть два полотна Рембрандта

Злоумышленников задержать не удалось, однако картины были обнаружены целыми в разных местах музея.

В Лондоне из Даличской галереи неизвестные попытались украсть две картины Рембрандта, сообщает сайт EveningStandard.ru.

Информация о взломе помещения выставки Rembrandt's Light поступила в полицию вечером 13 ноября, однако в СМИ появилась недавно. Правоохранители оперативно выехали на место происшествия, но злоумышленников задержать не удалось.

Во время погони один из них распылил неизвестное вещество в лицо полицейскому. Работы голландского художника не пострадали, их позже обнаружили в разных местах галереи. В галерее не уточнили, какие именно полотна попытались украсть.

В августе Лайф рассказывал о бельгийце, который случайно купил картину Рембрандта в 60 тысяч раз дешевле реальной цены.