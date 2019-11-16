Установлена личность россиянина, раненного американскими пограничниками

Генконсульство России в США добивается получения доступа к пострадавшему соотечественнику.

Установлена личность россиянина, обстрелянного американскими пограничниками в районе границы США и Мексики. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Генеральное консульство России в Хьюстоне, пострадавшего зовут Евгений Глущенко, он ранен.

— Генеральное консульство связалось с таможенно-пограничной службой США (CBP). Нам сообщили, что прошлой ночью гражданин России Глущенко Евгений Павлович 1982 года рождения был ранен в Аризоне при попытке пересечь границу США и Мексики, — сообщил представитель ведомства.

Российские дипломаты добиваются разрешения от американских властей получить доступ к россиянину. Генконсульство РФ находится в контакте с полицией штата.

Отмечается, что в данный момент Евгений Глущенко находится в больнице в городе Гудиер, штат Аризона.

Как сообщал Лайф, американские пограничники открыли огонь по россиянину, когда он пытался пересечь границу США и Мексики. Мужчина получил ранение.