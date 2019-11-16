Зеленский похвастался обновлёнными КПП на границе с Крымом, назвав их "витриной"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на своей странице в "Фейсбуке", что открытые после реконструкции контрольно-пропускные пункты Каланчак и Чонгар на границе с Крымом являются витриной Незалежной.

— И очень важно, чтобы условия были максимально удобными. Потому что на самом деле наша витрина показывает: Украина крутая, безопасная, человеческая, — подчеркнул украинский лидер.

Он также отметил, что эти структуры "временные", "потому что наступит день, когда и Крым, и Донбасс обязательно вернутся в Украину".

Ранее на Украине заявили, что будут "воевать" с Россией за Крым. Киев также пообещал "отреагировать" на запуск поездов по мосту через Керченский пролив.