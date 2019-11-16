В результате взрыва машины в Багдаде погибло около шести человек

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В Багдаде в ходе антиправительственных протестов взорвалась машина, тридцать человек ранены, около шести погибли, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на источники в Министерстве обороны.

Отмечается, что сработало взрывное устройство, заложенное под автомобилем. Взрыв произошёл в пятницу поздно вечером на площади аль-Таяран, расположенной рядом с площадью Тахрир, где проходят акции протеста.

Напомним, протесты в Ираке начались в октябре, демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией и улучшения уровня жизни. На 30 октября число жертв превысило сто человек, пять с половиной тысяч пострадали. МИД РФ призвал россиян отказаться от посещения страны.

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