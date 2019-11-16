В результате взрыва машины в Багдаде погибло около шести человек

В Багдаде в ходе антиправительственных протестов взорвалась машина, тридцать человек ранены, около шести погибли, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на источники в Министерстве обороны.

Отмечается, что сработало взрывное устройство, заложенное под автомобилем. Взрыв произошёл в пятницу поздно вечером на площади аль-Таяран, расположенной рядом с площадью Тахрир, где проходят акции протеста.

Another video of car explosion in Tahrir Square in #Baghdad, so far 4 killed and 20 injured on Friday’s night.

Video by @MHabibAHI pic.twitter.com/Pg4j0JFXoW — Ali Al Shouk (@alialshouk) 15 ноября 2019 г.

Напомним, протесты в Ираке начались в октябре, демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией и улучшения уровня жизни. На 30 октября число жертв превысило сто человек, пять с половиной тысяч пострадали. МИД РФ призвал россиян отказаться от посещения страны.