Любовь Успенская поделилась впечатлениями от концертов на Украине — видео

Любовь Успенская рассказала на своей странице в "Инстаграме", как прошли концерты её тура по Украине. Певица осталась очень довольна гастролями.

— Тур по Украине прошёл шикарно! Я бы повторила. Только уже не с двумя концертами в каждом городе, а с тремя. Невероятно благодарная публика, которая дарила силы работать и работать, море улыбок, море аплодисментов. Чувствовалось, что истосковались по мне, — написала звезда эстрады.

Пост собрал большое количество комментариев и благодарностей от подписчиков, Успенскую попросили приехать снова.

В Одессе в оперном театре — это было шедеврально!️ Невероятная красавица, в жизни лучше, чем на экране! tnberidze

Спасибо! С удовольствием вас слушали и ждём ещё! Днепр! miledi_helen

Концерты в нескольких украинских городах прошли с аншлагом.