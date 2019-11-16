Любовь Успенская поделилась впечатлениями от концертов на Украине — видео

Посмотреть эту публикацию в Instagram
Тур по Украине прошёл шикарно💥❤️🔥 Я бы повторила ;) Только уже не с двумя концертами в каждом городе, а с тремя 👌🏻🔥👍🏻 ⠀ Невероятно благодарная публика, которая дарила силы работать и работать, море улыбок, море аплодисментов💥 Чувствовалось, что истосковались по мне ❤️😉 ⠀ #успенская #тур #украина #киев #харьков #запорожье #одесса #днепр #концерт #топ
Любовь Успенская рассказала на своей странице в "Инстаграме", как прошли концерты её тура по Украине. Певица осталась очень довольна гастролями.
— Тур по Украине прошёл шикарно! Я бы повторила. Только уже не с двумя концертами в каждом городе, а с тремя. Невероятно благодарная публика, которая дарила силы работать и работать, море улыбок, море аплодисментов. Чувствовалось, что истосковались по мне, — написала звезда эстрады.
Пост собрал большое количество комментариев и благодарностей от подписчиков, Успенскую попросили приехать снова.
В Одессе в оперном театре — это было шедеврально!️ Невероятная красавица, в жизни лучше, чем на экране!
Спасибо! С удовольствием вас слушали и ждём ещё! Днепр!
Концерты в нескольких украинских городах прошли с аншлагом.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram