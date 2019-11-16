В центре Москвы обнаружено тело умершего несколько дней назад разнорабочего

В центре столицы в бытовке был обнаружено тело разнорабочего, сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл на 2-й Брестской улице. Предполагается, что уроженец Киргизии умер около четырёх дней назад, рядом с ним были найдены бутылки из-под спиртного.

— Днём 14 ноября в бытовке на ул. 2-й Брестской обнаружено тело приезжего из Киргизии 1990 г.р. Труп с гнилостными изменениями, из глаз и рта имелось кровотечение. На момент обнаружения мужчина был мёртв около четырёх дней, — сообщили в полиции.

Судмедэксперт предположил, что у умершего имеются переломы рёбер и проткнуто лёгкое. В настоящее время расследуются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Лайф сообщал о том, как на Красной Пресне тело москвича с бутылкой водки в руке обнаружили через четыре дня после смерти.