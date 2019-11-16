Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook

Больше всего жалоб поступило на некорректную работу новостной ленты социальной сети.

О многочисленных технических неполадках в работе соцсети "Фейсбук" сообщают пользователи по всему миру, в том числе и российские. Как говорится на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, сбои начали фиксироваться примерно в 02:24 по московскому времени.

Наибольшие проблемы в работе соцсети ощутили пользователи из США, Германии, Франции, Великобритании, Нидерландов, Польши, Мексики, Бразилии, Перу и Украины. В России проблемы также фиксировались, но прежде всего пострадали от сбоя жители Москвы, Нижнего Новгорода, Самары и Перми.

По данным сервиса Downdetector, самой частой жалобой, касающейся работы "Фейсбука", стал сбой новостной ленты — 58% от общего числа обращений. В 27% случаев люди не могли попасть в свои аккаунты. Ещё 14% сообщали о полной приостановке работы соцсети.

Как писал Лайф, предыдущий масштабный сбой в работе американской соцсети наблюдался 13 ноября.