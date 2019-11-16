Минюст подготовил законопроект о переводе осуждённых в колонии ближе к родным

В настоящее время инициатива находится на рассмотрении в Госдуме и может коснуться 20 тысяч заключённых.

В Минюсте рассказали о законе, который позволит переводить осуждённых в колонии, расположенные ближе к месту проживания их родственников, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на статистику ведомства.

В настоящее время перевести заключённого в другое исправительное учреждение можно по уважительным причинам, таким как болезнь или невозможность проживания на текущем месте отбывания наказания. Новый законопроект расширит список этих оснований.

Ранее Минюст подготовил законопроект "О внесении изменений в статьи 73 и 81 Уголовно-исполнительного кодекса РФ", согласно которому осуждённые по личной просьбе или заявлению родных могут быть переведены в регион, где проживает их семья.

Сейчас инициатива находится на рассмотрении в Госдуме и может коснуться 20 тысяч заключённых.