В Абхазию прибыл вертолёт МЧС РФ для помощи в тушении лесных пожаров

По данным властей республики, в подлеске наблюдается возгорание площадью около 100 гектаров.

Вертолёт Ми-8 МЧС России прилетел в Абхазию для тушения природных пожаров на Сухумском перевале. Власти страны запросили помощи у российских пожарных, в республике установилась тёплая и сухая погода, из-за чего появилась угроза распространения огня.

— Российские коллеги откликнулись на нашу просьбу и прислали специальный вертолёт Ми-8, он оборудован устройствами для сброса воды и создания пенных полос при борьбе с лесными пожарами. Экипаж состоит из пяти человек. Завтра в 7:00 приступим к тушению пожара, — приводит "Интерфакс" слова министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Льва Квицинии.

По данным властей республики, в подлеске наблюдается возгорание площадью около 100 гектаров.