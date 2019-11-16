На западе Великобритании горит студенческое общежитие — видео

Из здания эвакуировано более сотни жильцов, сведений о пострадавших не поступало.

My Bolton student accommodation is on fire 😢 i am safe just sad that my belongings are in there! But the main thing is I’m out and I’m safe ❤️@MENnewsdesk pic.twitter.com/BmTb3CowgO — 𝓢𝓱𝓪𝓷𝓷𝓸𝓷 𝓟𝓪𝓻𝓴𝓮𝓻🍑 (@Shanparker97) 15 ноября 2019 г.

В британском Манчестере горит студенческое общежитие, сообщает Би-би-си.

Огромный пожар вспыхнул в городе Болтон, сотни жильцов были эвакуированы. На месте происшествия работают 25 пожарных экипажей.

Очевидцы сообщили, что огонь быстро поднимался вверх по зданию, было видно, как пузырились пластиковые панели, а потом сквозь пламя стал проступать металлический каркас.

Местных жителей просят закрыть окна и двери и по возможности не приближаться к месту пожара, полиция перекрыла несколько дорог. Сведений о пострадавших пока не поступало.