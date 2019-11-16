На западе Великобритании горит студенческое общежитие — видео

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Из здания эвакуировано более сотни жильцов, сведений о пострадавших не поступало.

В британском Манчестере горит студенческое общежитие, сообщает Би-би-си.

Огромный пожар вспыхнул в городе Болтон, сотни жильцов были эвакуированы. На месте происшествия работают 25 пожарных экипажей.

Очевидцы сообщили, что огонь быстро поднимался вверх по зданию, было видно, как пузырились пластиковые панели, а потом сквозь пламя стал проступать металлический каркас.

Местных жителей просят закрыть окна и двери и по возможности не приближаться к месту пожара, полиция перекрыла несколько дорог. Сведений о пострадавших пока не поступало.

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