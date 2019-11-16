Nissan отзывает более 450 тысяч авто из-за проблем с тормозной жидкостью

В декабре владельцы машин получат предупреждения, а дилеры заменят неисправные запчасти.

Японский автоконцерн Nissan отзывает более 450 тысяч автомобилей по всему миру из-за проблем с тормозной жидкостью. Об этом сообщает издание The Standart.

Nissan заявляет, что через насос привода антиблокировочной тормозной системы может вытекать жидкость на плату управления, вызывая короткое замыкание и возгорание.

Сервисная акция касается в основном автомобилей, произведённых для рынка Северной Америки. Это Nissan Murano 2015–2018 годов и седаны Maxima 2016–2018 годов. Также включены внедорожники Infiniti QX60 и Nissan Pathfinder 2017–2019 годов. 2 декабря владельцам машин будет разослано предупреждение, и дилеры поменяют неисправные части.

В настоящее время нет информации, имели ли место какие-либо случаи неисправности в указанной партии машин. Руководство компании призывает автовладельцев быть осторожными и парковаться на воздухе вдали от домов и сооружений.

Из-за большого количества автомобилей с дефектами отзывная кампания продлится до лета следующего года.

В октябре в компании Nissan заявили об отзыве почти 162 тысяч авто в России.