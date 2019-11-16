Соратник Зеленского предложил пять шагов по возвращению народа Донбасса

Необходимо ментально вернуть Украине жителей Донбасса и Крыма. Об этом заявил у себя в "Фейсбуке" советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса, экс-продюсер "95 квартала" Сергей Сивохо.

— Невозможно вернуть территории без людей. А вот вернуть людей ментально необходимо уже сейчас, даже пока территории не возвращены под контроль Украины, — написал он.

Для воссоединения народов и возвращения территорий под контроль Незалежной он предложил пять шагов социальной политики.

Среди прочего Сивохо посчитал нужным вернуть пенсии старикам, проживающим на неподконтрольных территориях, найти способ компенсации за потерю жилья во время военных действий, выдать рождённым на территории Крыма и Донбасса детям украинские документы, упростить порядок пересечения границ с этими регионами, а также изменить общую информационную политику.

— [Нужно] избавиться от штампов "свои-чужие", "сепары-укры". Мы украинцы! — заявил советник.

Он также отметил, что цель новой власти в стране — примирение сторон, а не разжигание розни, чем занималась власть предшествующая. Он поблагодарил общественные организации, которые помогают в защите прав жертв конфликта.

В заключение Сергей Сивохо добавил, что он со своей командой уже начал разработку новой гуманитарной политики.