Суд перенёс слушания по мере пресечения охраннику колледжа в Благовещенске

Суд в Благовещенске перенёс на 72 часа слушания по избранию меры пресечения охраннику колледжа в Благовещенске, где 14 ноября произошла стрельба.

По информации Лайфа, Олег Ермолов уже был ранее судим, имеет двоих детей и состоит в гражданском браке. При этом за что именно он был судим — неизвестно.

Своей вины он не признал, отметив, что действовал согласно инструкции.

Напомним, 14 ноября в одном из колледжей Благовещенска произошла стрельба, которую устроил студент. В результате трагедии погибло два человека, включая самого стрелка. Впоследствии было предъявлено обвинение гендиректору местного ЧОПа, который занимался охраной объекта.