Устроивший стрельбу в калифорнийской школе подросток скончался

Он взялся за оружие в свой день рождения, нанёс ранения пятерым школьникам, а после выстрелил в себя и в тяжёлом состоянии оказался в госпитале.

16-летний Натаниэль Берхоу, устроивший стрельбу в школе Saugus на юге Калифорнии, скончался в больнице от ранения, которое нанёс сам себе, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на шерифа полиции округа Лос-Анджелес Алекса Виллануэва.

Стало известно, что молодой человек взялся за оружие в свой день рождения. Он ранил пятерых человек, а потом выстрелил в себя, но остался жив и в тяжёлом состоянии оказался в медицинском учреждении.

Ранее полицейским удалось установить личность нападавшего, однако выяснить мотивы школьника и его связь с жертвами не удалось.

Напомним, 14 ноября неизвестный открыл стрельбу в школе Saugus в городе Санта-Кларита (юг Калифорнии). Во время инцидента скончалось два подростка 14 и 16 лет.