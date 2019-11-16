Американские учёные выяснили, почему кто-то любит брокколи, а кто-то нет

Разгадка кроется в гене, отвечающем за горечь. Именно он помогал древним людям отличать съедобное от несъедобного.

Учёные Университета Кентукки выяснили, почему кто-то любит брокколи, а кому-то она кажется горькой и невкусной. Оказывается, всё дело в наших генах. Результаты соответствующего исследования были представлены на конференции Американской кардиологической ассоциации в Филадельфии.

За ощущение горького вкуса отвечает ген TAS2R38. Он кодирует белок во вкусовых рецепторах языка. Всего существует два варианта этого гена, отвечающих за разную степень чувствительности к горечи, — AVI и PAV.

Люди, получившие в наследство от родителей первый тип гена, невосприимчивы к горькому вкусу и с удовольствием едят брокколи, пьют кофе и пиво. А вот люди, получившие ген PAV, горький вкус, наоборот, ощущают очень остро, поэтому все вышеперечисленные продукты для них будут неприятны.

Повезло и тем, кто получил два гена одновременно: они по-разному реагируют на горечь в различных продуктах и имеют к ней среднюю восприимчивость.

Также учёные выяснили, что в зависимости от количества гена TAS2R38 различается и потребность в зелёных овощах, особенно в брокколи.

Эксперты предположили, что этот ген помогал древним людям выжить. Именно благодаря ему они отличали съедобную пищу от горькой, непригодной к употреблению.

Автор исследования Дженнифер Смит дала совет диетологам. Он заключается в том, что при составлении диеты для пациента следует помнить о его вкусовых предпочтениях и восприимчивости к горькому вкусу. Иначе составленную диету он попросту не будет соблюдать.

Кстати, брокколи (и ряд других овощей и фруктов) входит в список полезных для продления молодости продуктов.