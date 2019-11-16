Bloomberg вновь назвал Билла Гейтса богатейшим человеком в мире

На втором месте оказался глава компании Amazon Джефф Безос, а замкнул тройку владелец Louis Vuitton.

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые за два года возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg Billionaires Index, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По уровню богатства Билл Гейтс обогнал главу крупнейшего онлайн-ретейлера Amazon Джеффа Безоса. Сейчас состояние Гейтса оценивается примерно в 110 миллиардов долларов, у его соперника на два миллиарда меньше. Замыкает тройку глава компании Louis Vuitton Moёt Hennessy Бернар Арно.

Увеличение благосостояния главы Microsoft произошло на фоне того, что Минобороны США подписало с ним контракт на услуги в области удалённых вычислений, в то время как акции Безоса упали.

Рейтинг Forbes, однако, имеет другие данные в отношении богатейших людей планеты. Так, глава Louis Vuitton оказался там в лидерах, а Гейтсу удалось занять лишь второе место.