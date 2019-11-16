Bloomberg вновь назвал Билла Гейтса богатейшим человеком в мире

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые за два года возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg Billionaires Index, об этом сообщило агентство Bloomberg.
По уровню богатства Билл Гейтс обогнал главу крупнейшего онлайн-ретейлера Amazon Джеффа Безоса. Сейчас состояние Гейтса оценивается примерно в 110 миллиардов долларов, у его соперника на два миллиарда меньше. Замыкает тройку глава компании Louis Vuitton Moёt Hennessy Бернар Арно.
Увеличение благосостояния главы Microsoft произошло на фоне того, что Минобороны США подписало с ним контракт на услуги в области удалённых вычислений, в то время как акции Безоса упали.
Рейтинг Forbes, однако, имеет другие данные в отношении богатейших людей планеты. Так, глава Louis Vuitton оказался там в лидерах, а Гейтсу удалось занять лишь второе место.
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