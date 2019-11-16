Тейлор Свифт анонсировала трек Beautiful Ghosts к фильму "Кошки"

В Сети появилась песня Beautiful Ghosts к фильму Тома Хупера "Кошки". Её исполнила американская певица Тейлор Свифт и записала в соавторстве с композитором Эндрю Ллойдом Уэббером.

В экранизации мюзикла композицию исполнит балерина Франческа Хейуорд вместе с Джуди Денч, хотя сама Свифт в ленте тоже принимает участие.

Сообщается, что песня прозвучит в финальных титрах фильма.

Многие поклонники считают, что трек может стать претендентом на премию "Оскар" в номинации "Лучшая оригинальная песня". На большие экраны в России фильм "Кошки" выйдет 2 января 2020 года.