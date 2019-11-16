Гендиректора ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске, арестовали на два месяца

Суд арестовал генерального директора ЧОП "Сириус-А", под охраной которого находилось здание колледжа в Благовещенске, где 14 ноября произошла стрельба.

Напомним, что его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшим смерть двух и более лиц.

Ранее Лайф сообщал, что суд перенёс на 72 часа избрание меры пресечения охраннику, который 14 ноября дежурил в здании колледжа. Также стало известно, что ранее он был судим.

Напомним, 14 ноября в одном из колледжей Благовещенска произошла стрельба, которую устроил студент. В результате трагедии погибло два человека, включая самого стрелка.