Apple удалила 181 приложение, связанное с курением электронных сигарет

В списке оказались приложения, позволяющие контролировать со смартфона свой вейп.

Американская корпорация Apple удалила из App Store 181 приложение, в котором каким-либо образом затронута тема курения электронных сигарет и вейпов, сообщается на портале AppleInsider.

Это связано с участившимися случаями заболеваний и смертей в США, наступивших из-за пагубной привычки.

В чёрный список вошли приложения, которые позволяли пользователям контролировать со смартфона свою электронную сигарету, например температуру и другие функции.

Другие представляли собой новостные порталы, социальные сети и игры, связанные с вейпингом. Уже с июня компания перестала принимать такие приложения в App Store.

Те, у кого на iPhone уже есть приложения с вейпингом, смогут продолжать их использовать, однако новым пользователям они будут недоступны. Исследование показало, что компания действительно удалила многие приложения, но это не коснулось российской версии онлайн-магазина.

Ранее сообщалось о 15 зарегистрированных летальных случаях от курения вейпов. При этом сотни человек просто получили отравления. Лайф выяснял, почему курильщики гибнут и заболевают от электронных сигарет. Учёные также назвали смертельно опасное вещество, содержащееся в жидкостях и смесях.