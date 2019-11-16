Шакира рассказала о серьёзной болезни, из-за которой она не могла даже говорить

Из-за того что голоса у Шакиры не было совсем, ей приходилось общаться с близкими с помощью записок.

Певица Шакира рассказала о серьёзной болезни, которая настигла её в 2017 году. Тогда у поп-дивы случилось кровоизлияние в голосовые связки — она не могла петь и даже разговаривать. Специалисты настаивали на срочном хирургическом вмешательстве, однако болезнь вскоре прошла сама по себе. Теперь Шакира опасается, что проблема повторится.

Вместо операции певица предпочла медитацию и гипноз. Несмотря на опасения врачей, она довольно быстро встала на ноги и вернулась на сцену.

— Мне нужна была операция или Божья воля. Больше так продолжаться не могло. После исцеления показалось, что кто-то свыше помог мне. Теперь я считаю каждый выход на сцену настоящим подарком судьбы, — поделилась Шакира в своём интервью The Guardian.

Сейчас поп-дива боится, что болезнь вернётся. Она постоянно консультируется со своими духовными наставниками и проходит обследования, чтобы не допустить повторения недуга.

При этом она подчеркнула, что её муж, Жерар Пике, защитник ФК "Барселона", всегда был рядом в тяжёлое для неё время и терпел её эмоции из-за потерянного голоса.

— Иногда у меня не было сил даже встать с кровати. Голос всегда был важной частью моей личности. Жерар терпел все мои истерики, помогал и направлял меня, — рассказала певица.

Из-за того что голоса у Шакиры не было совсем, ей приходилось общаться с близкими с помощью записок. Болезнь сплотила всю семью, и теперь певица старается как можно больше времени проводить с детьми — шестилетним Миланом и четырёхлетним Сашей — и мужем. После пережитого, уверена поп-дива, чувства супругов друг к другу стали сильными, как никогда прежде.

— Очень тяжело удержать баланс между тем, чтобы воспитывать детей, делать карьеру, проводить время с друзьями и любимым человеком. Я всё время боюсь совершить ошибку, каждый день учусь чему-то новому благодаря материнству, — отметила Шакира.

По словам певицы, заболевание стало для семьи и самой поп-дивы испытанием, которое нужно было пройти, чтобы больше ценить друг друга и своё занятие.