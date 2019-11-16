Семьи погибшего и пострадавших при стрельбе в колледже получат 2,5 млн рублей

Семьи погибшего и пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске получат выплаты от Правительства Амурской области. Под данные цели выделено 2,5 миллиона рублей, сообщается на сайте регионального кабмина.

— Выплаты из резервного фонда Правительства Амурской области получат семьи погибшего и пострадавших студентов во время перестрелки в Амурском колледже строительства и ЖКХ. На эти цели выделено 2,5 миллиона рублей, — говорится в сообщении.

Кроме того, региональное Министерство образования проводит мониторинг психологического климата, а в муниципалитетах поручено создать собственные психологические службы.

Напомним, 14 ноября в одном из колледжей Благовещенска произошла стрельба, которую устроил студент. В результате трагедии погибло два человека, включая самого стрелка. 16 ноября суд арестовал генерального директора ЧОП "Сириус-А", под охраной которого находилось здание общеобразовательного учреждения.