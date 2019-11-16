Пассажиры рекордного авиарейса рассказали, зачем им подали ужин вместо завтрака

Пассажиры самолёта авиакомпании Qantas Airlines, завершившего 15 ноября самый долгий перелёт в истории, рассказали о том, что удивило их во время полёта. О необычном рейсе сообщает Daily Mail.
По их словам, несмотря на ранний вылет, бортпроводники вместо завтрака подали ужин. Так, им предложили сэндвичи со стейком, а также суп и вино.
Как оказалось, таким образом их пытались подготовить к переходу в другой часовой пояс. Для этого в салоне лайнера также выключили свет, имитируя ночь.
Заботясь о людях, их попросили выполнить несколько аэробных упражнений, которые включали приседания и растяжку. Также им предложили пройти по проходам вдоль кресел.
Представители авиаперевозчика рассказали, что полёт был проверкой на выносливость для пассажиров и членов экипажа. Специалисты хотели узнать, как они перенесут 19-часовой перелёт.
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