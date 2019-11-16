Водонаева — о своих фото из США: Багажник размером с семью Кардашьян

Теледива заметила, что американцы считают такую полноту сексуальной, хотя сама она от неё совсем не в восторге.

Известная телеведущая Алёна Водонаева опубликовала свои фотографии, сделанные во время пребывания в США. Она призналась, что долго сомневалась, стоит ли их показывать подписчикам, так как она сильно поправилась из-за неправильного питания.

— После такого пищевого разврата, который продолжался в Америке больше месяца, я две недели сдувалась до своих нормальных размеров, — написала она в "Инстаграме".

Девушка призналась, что фигуру подпортили молочные коктейли, фаст-фуд, большое количество сладкого и жирного. При этом она отметила, что американцы считают такую полноту сексуальной, хотя сама она от неё не в восторге.

— Я типа крутая была со своим багажником размером с семью Кардашьян. Но больше такого не хочется повторять. Даю слово, если ещё раз так разжирею, — пойду к психологу, — пообещала она.

Теледива подчеркнула, что считает популярную среди американцев полноту "ненормальной" и опасной для здоровья.