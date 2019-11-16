СМИ: Трамп не послушался совета обсудить с Зеленским коррупцию на Украине

Тема была включена в список рекомендуемых, и её по ошибке даже включили в отчёт.

Президент США Дональд Трамп не послушал своих коллег, которые просили его в апрельском телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудить вопрос коррупции в Незалежной. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источник в администрации американского лидера.

По данным издания, Совет национальной безопасности страны включил тему коррупции в список рекомендуемых к обсуждению в ходе телефонного разговора, состоявшегося 21 апреля 2019 года.

При этом в заявлении Белого дома, написанном по завершении переговоров лидеров стран, отмечается, что Трамп выразил свою приверженность совместной с Зеленским работе над "укреплением демократии, повышением благосостояния и искоренением коррупции" на Украине. Однако в стенограмме этой темы не было.

Как пояснил источник, заявления составляются по подготовленным планам беседы. Ответственные лица в итоге оказались не проинформированы о том, что тема коррупции в беседе не затрагивалась, поэтому по ошибке включили её в отчёт.

Сторонники Трампа не раз отмечали, что президента глубоко волнует проблема коррупции на Украине. В частности, в октябре текущего года офис американского лидера объяснил этим нежелание выделять материальную помощь Незалежной. По мнению исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвейни, направленные на Украину деньги попросту осядут в карманах чиновников.