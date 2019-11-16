В Нижнем Тагиле загорелось здание птицефабрики

Здание птицефабрики загорелось на площади 400 квадратных метров в Нижнем Тагиле. Об инциденте сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.
Как уточняется, в здании находился склад яиц в упаковках. Около 20 сотрудников предприятия эвакуировались самостоятельно.
К настоящему моменту открытое горение ликвидировано, о пострадавших не сообщается. К тушению пожара привлекли 32 человека и восемь единиц техники.
— С огнём пожарные справились за два часа... На месте пожара продолжаются работы по проливке и разборке сгоревших конструкций, — добавили в пресс-службе регионального ведомства.
Отмечается, что информации о пострадавших не поступало.
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