В Нижнем Тагиле загорелось здание птицефабрики

К настоящему моменту открытое горение удалось ликвидировать. О пострадавших информации не поступало.

Здание птицефабрики загорелось на площади 400 квадратных метров в Нижнем Тагиле. Об инциденте сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Как уточняется, в здании находился склад яиц в упаковках. Около 20 сотрудников предприятия эвакуировались самостоятельно.

К настоящему моменту открытое горение ликвидировано, о пострадавших не сообщается. К тушению пожара привлекли 32 человека и восемь единиц техники.

— С огнём пожарные справились за два часа... На месте пожара продолжаются работы по проливке и разборке сгоревших конструкций, — добавили в пресс-службе регионального ведомства.

Отмечается, что информации о пострадавших не поступало.