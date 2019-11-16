В Москве таксист обокрал менеджера Mercedes из Германии

Мужчина вышел из машины и попросил водителя подождать его возле отеля с вещами, но тот просьбу не выполнил.

Водитель такси украл два компьютера и личные вещи у гражданина Германии. Мужчина уже сообщил о происшествии в полицию, сообщает агентство городских новостей "Москва".

Жертвой грабителя оказался менеджер компании Mercedes-Benz 1961 года рождения. Выяснилось, что он заказал такси после прибытия в аэропорт Шереметьево и попросил довезти его до отеля. После остановки он вышел без вещей и предупредил водителя, что вернётся.

— Однако, уже находясь в холле отеля, увидел, как машина уезжает в неизвестном направлении с его вещами, — приводит слова собеседника агентство.

Сейчас правоохранители оценивают размер нанесённого ущерба.